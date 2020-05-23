Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemiz bazı eksiklikleri olsa da uzaktan eğitim konusunda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden daha hazırlıklı bir süreç yönetti. Türkiye’de uzaktan eğitimde gerekli enstrümanları olan üniversite ve kolejler, bu modele geçerek diğer kurumlara ön ayak oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin sınavlarının dijital ortamda yapılması kararı da alınca 'Uzaktan eğitim kampüslerin yerini alır mı?' sorusu akıllara geldi. Rektörler bu soruya cevap verdi:



BİRLİK KÜLTÜRÜ VAR

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: Üniversiteler eğitimde dijital dünyaya adaptasyona yönelik yatırımlarını ve yeteneklerini tüm çalışanlarını da besleyecek şekilde yeniden biçimlendirecek. Uzaktan eğitim öğrencilerin uyum kapasitelerini geliştiriyor ancak şu gerçeği de unutmamak lazım, ne olursa olsun üniversiteler kurum olarak eğitimin dışına taşan ortamlar sağlar. Üniversiteler kampüslerden, laboratuvarlardan ibaret değil. Üniversiteler hem eğitim öğretim sunuyor hem de gelecekteki başarının anahtarlarından olan network’lerin kurulmasını sağlıyor. Kampüslerde bir arada yapılan eğitimin en temel unsurlarından biri, networking ve birlikte yapma kültürü.



ÖĞRENME SINIFTA OLUR

MEF Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin: Bugün bütün dünya aynı tecrübeyi yaşıyor. Öğrenciler, hocalar, bizler, akademisyenler, aileler... Önlemini almış olmamız gerekiyordu. Öğrenciler açısından kolay oldu, çünkü Z kuşağı zaten dijitalleşmesinin ortasında doğdu, çok kolay adapte oldular. Canlı ders anlatımı, hocanın kameraya bakarak anlatmasından ibaret bir sistem değildir. Ya da PDF içeriği üzerinde ses kaydı yapılması da değildir. Öğrencilerin katılımı şart, karşılıklı konuşma, soru sorma ve cevabını alma ortamları kurulmalı. Ama online derslerin üniversitelerin, kampüslerin yerini alması mümkün değil. Bu; tamamlayıcı, destekleyici bir araçtır. Öğrenmek sınıfta olur.



Mahmut Özay