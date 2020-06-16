Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alacak! İşte başvuru detaylarıÜniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

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