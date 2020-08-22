Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Millî Eğitim Bakanlığı ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dâhil olmayan kişilerin telafi dersler ile 'meslek lisesi diploması' sahibi olabileceğini duyurdu. Meslek eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Ayrıca merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması alabilecek. Dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler diploma programına dâhil olacak. Diploma almak isteyenlerin devamsızlık yapmamaları gerekiyor. F. Abrek Ünal IHA