Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencileri salgınına karşı sırayla sınıflara alan öğretmenler, minikleri sık sık ellerini yıkamaları ve maskelerini değiştirmeleri konusunda ikaz etti. Fiziki mesafe kuralları sürekli hatırlatıldı. Şırnakın Uludere ilçesinde Gülbahçesi Anaokulu Müdiresi Büşra Gümüş, minikleri palyaço kıyafeti ile karşıladı. Öğrencilerin ateşlerini ölçüp sınıflarına aldı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik” değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya hesabından "#yaşasınokulumuz" paylaşımı yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 81 şehirdeki 81 okula pişmaniye gönderdi. Manisa’da okullarda kuru üzüm dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, miniklere kestane şekeri ikram etti. Kocaeli’nin Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Elif Koç isimli küçük kızı, makam arabasıyla okula bıraktı. Kahramanmaraş’ta öğrenciler, Maraş dondurması ile karşılandı. Hatay’da bir grup öğretmen, özledikleri öğrencileri için şarkı besteledi. Şarkı, sosyal medyada milyonlarca beğeni aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencileri "Cesur Maskot" ile karşılayıp pandemiye karşı bilgilendirdi. Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için beş bin adet tablet bilgisayar hediye etti.