Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 2020 teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama kayıt işlemleri döneminde, Covid-19 hastası veya temaslısı olup karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayanlara ek süre tanıdı. Mazereti kabul edilen adaylar 16 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yapabilecek.
YÖK'ten kayıt müjdesi
08.10.2020 - 19:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs nedeniyle kayıt yaptıramayanlara ek süre verildi.
Etiketler : yök,ek süre,kayıt,dgs,
737478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/737478.aspx
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