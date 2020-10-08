Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 2020 teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama kayıt işlemleri döneminde, Covid-19 hastası veya temaslısı olup karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayanlara ek süre tanıdı. Mazereti kabul edilen adaylar 16 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yapabilecek.