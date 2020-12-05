Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulun açılış törenine Ekonomi Bakanı Kerime Hamıd Faryabi, Türkiye'nin Kâbil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kâbil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Yunus Emre Enstitüsü temsilcisi ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Türkiye’nin Kâbil Büyükelçisi Ertuğrul, Türkiye’nin Afganistan'da birçok alanda yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi. Özellikle eğitim alanındaki yardımları sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Ertuğrul, Afganistan’ın, Türkiye’nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke olduğunu ve en büyük payın eğitime kullanıldığını belirtti. Ertuğrul, Türkiye olarak Afganistan'a yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti. Yetkililer, kurdele kesiminin ardından Afgan-Türk Maarif Okulları ilkokulu binasında incelemelerde bulundu.