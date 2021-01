Türkiye Gazetesi

1988-1993 ve 1996-2002 yılları arasında iki defa ÖSYM Başkanlığı yapan Toker, yarın memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedilecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Toker için başsağlığı mesajı yayımladı. Polat mesajında, "Safranbolu'nun yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kuruluşunda emeklerini unutamayacağımız ve ismi her zaman fakültemiz ile anılacak saygıdeğer Fethi Toker'in vefatından büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Karabük Üniversitesi adına merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Fethi Toker kimdir?

Ekim 1932 tarihinde Safranbolu’da dünyaya gelen Toker, Safranbolu’da ilk ve ortaokul eğitiminin ardından 1951 yılında Edirne İlköğretmen Okulu’ndan, 1958 yılında da Gazi Eğitim Enstitüsü Pedogoji Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD'ye giden Toker, New York’ta Teachers College, Columbia Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı ve master yaptı. Toker, 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi bursu ile yeniden ABD'ye giderek, Üniversity of California at Los Angeles'ta psikoloji dalında doktora eğitimini tamamladı.

Öğretmen Okullarında Meslek Dersleri Öğretmenliği yapan Toker, 1965-1969 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Bürosunda uzman olarak görev yaptı. 1975-1983 yılları arasında Öğrenci Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan ve Araştırma Bölüm Başkanlığı da yapan Toker, 1983 yılından itibaren ÖSYM Başkan Yardımcılığı, Kurucu Başkan Prof. Dr. Altan Günalp’in vefatını üzerine ise 1988 yılından itibaren ÖSYM Başkanlığı görevini üstlendi. 1993 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılan Prof. Dr. Toker, üç yıl boyunca ÖSYM’de danışmanlık yaptı. 1996 yılında yeniden ÖSYM Başkanlığı görevine getirilen Toker, 2002 yılında emekli oldu.

Prof. Dr. Fethi Toker adına, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi" bulunuyor.