Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilen şartlar ve süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alacak
29.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.
Etiketler : milli eğitim bakanlığı,
763590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/763590.aspx
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