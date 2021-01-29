Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilen şartlar ve süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.

Atamaya ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz