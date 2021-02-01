Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
Ankara Medipol Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
01.02.2021 - 15:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alınacağını açıkladı. İşte detaylar...
Etiketler : Ankara Medipol Üniversitesi,
764369 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/764369.aspx
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