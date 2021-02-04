Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacak
04.02.2021 - 01:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 02:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacağını ilan etti. İşte detaylar...
Etiketler : kapadokya üniversitesi,
765008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/765008.aspx
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