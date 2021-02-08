Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor
08.02.2021 - 15:22 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi, tam zamanlı statüde 8 öğretim üyesi alacağını ilan etti. İşte detaylar...
Etiketler : yeditepe üniversitesi,
766085 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/766085.aspx
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