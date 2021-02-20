Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
20.02.2021 - 13:37 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını ilan etti. İşte detaylar...
Etiketler : rumeli üniversitesi,
769108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/769108.aspx
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