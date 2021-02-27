Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Özer, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısında, kentin mesleki eğitimde oldukça güçlü bir noktaya geldiğini söyledi. Konya'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağladıklarını aktaran Özer şehirdeki sektörlerle iş birliklerin oldukça büyüdüğünü vurguladı.

Özer, mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini artırmak için AR-GE merkezleri kurduklarını ifade eti. Özer, alanında güçlü meslek okullarında AR-GE merkezleri kurduklarını aktardı.