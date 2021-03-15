Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, medyada yer alan "Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Kapatma olayının yaklaşık 9 ay önce 2020 yılı Haziran ayında meydana geldiği ve konunun ilgili bakanlıklar tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.
Suudi Arabistan'ın 8 şehrinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 34 eğitim kurumu bulunduğu ve bunlardan 26'sının eğitim öğretim faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Sadece Mekke ve Medine'deki 8 okulun kapalı olduğu öğrenilirken, okulların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının eşgüdümünde yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.
MEB: “Suudi Arabistan'daki 26 Türk okulu faaliyetlerini sürdürüyor”
Suudi Arabistan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 26 eğitim kurumunun eğitim öğretim faaliyetlerini aktif şekilde sürdürdüğü belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, medyada yer alan "Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Kapatma olayının yaklaşık 9 ay önce 2020 yılı Haziran ayında meydana geldiği ve konunun ilgili bakanlıklar tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.
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