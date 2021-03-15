Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, medyada yer alan "Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Kapatma olayının yaklaşık 9 ay önce 2020 yılı Haziran ayında meydana geldiği ve konunun ilgili bakanlıklar tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'ın 8 şehrinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 34 eğitim kurumu bulunduğu ve bunlardan 26'sının eğitim öğretim faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Sadece Mekke ve Medine'deki 8 okulun kapalı olduğu öğrenilirken, okulların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının eşgüdümünde yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.