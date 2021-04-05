Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak. Üniversitenin web sayfasında belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Yüksekokula” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.
Atılım Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
05.04.2021 - 10:03 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atılım Üniversitesi Rektörlüğü, 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : atılım üniversitesi,
780003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/780003.aspx
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