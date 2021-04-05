Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Ticaret Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
05.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Ticaret Üniversitesi,
780005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/780005.aspx
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