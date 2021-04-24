Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, belirlenen kadrolara öğretim elemanları alınacak.

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