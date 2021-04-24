Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, belirlenen kadrolara öğretim elemanları alınacak.
Antalya Bilim Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
24.04.2021 - 12:15 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Antalya Bilim Üniversitesi,
785246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785246.aspx
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