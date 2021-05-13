Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
Fenerbahçe Üniversitesi 1 öğretim elemanı alacak
13.05.2021 - 01:05 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 01:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : Fenerbahçe Üniversitesi,
789517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789517.aspx
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