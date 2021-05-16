Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Kademeli normalleşme tedbirlerinin açıklanmasının ardından önemli bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı.

Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında ise 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.

Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket edilecek.

1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.