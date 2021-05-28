Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitimde dönemin sonuna yaklaşılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz'da kapanacağını duyurmuş, karnelerin o tarihte dağıtılacağını açıklamıştı. Türk Eğitim Derneği'nden MEB'e 'okulları ağustos ayında açalım' önerisi geldi.

Covid-19 nedeniyle devam eden uzaktan eğitimde gelinen noktada öğretmenler, öğrenciler ve velilerin devam etme motivasyonlarını kaybettiklerine işaret eden Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, öğrenme kayıplarının ciddi noktaya geldiğine dikkat çekti.

"DEVAM ETME MOTİVASYONU KAYBEDİLDİ"

"Herkes uzaktan öğretim sürecinde çok yoruldu. Artık devam etme motivasyonu kaybedildi. Ve öğrencilerin eğitim öğretim süreci, onarılması zor ve hasar almış bir noktaya ulaştı. Dolayısıyla sınavı da kaldırdıktan sonra öğrencilerin okulla olan son bağı da koptu" diyen Pehlivan, "Öte yandan 6 Mart 2020 ve 2 Mart 2021 tarihleri arasında 175 günlük eğitim sürecinde, ilkokul 1. sınıfların normal süreçteki gün ve saat ile kıyaslandığında toplam 15 gün okula geldiği hesaplandı" dedi.

"HAZİRAN'DA KAPATALIM, AĞUSTOS'TA AÇALIM" ÖNERİSİ

Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği olarak diyoruz ki artık okulları açtık mı, normalleşmeye mi başlıyoruz, yarı normalleşme mi bırakalım lütfen. Biz 'miş' gibi yapmayalım. Türk Eğitim Derneği olarak önerimiz, okullarımızın haziran başında tamamen kapanması, ağustos başında ise tamamen açılmasıdır" diyerek "Bu süreçte bir kademeyi yarım gün okula getirmenin hiçbir faydası kalmamıştır. Olması gereken şey artık tam açılma yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM SINIFLAR ŞU ANDA BİR BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFTIR"

Pehlivanoğlu, telafi sürecinin başında öğrencilere yönelik akademik, sosyal ve psikolojik bir test yapılması halinde Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 60'ının sınıf tekrarı yapması gerektiğini anlattı.

Selçuk Pehlivanoğlu, telafi eğitimleri sırasında yapılması gerekenler konusunda şunları kaydetti: Öğretmenlere ölçme, değerlendirme ve telafi programlarının uygulanması sürecinde yol gösterecek kaynaklar verilmeli. Türkiye'deki tüm sınıflar şu anda bir birleştirilmiş sınıftır. Dolayısıyla bizim telafi sürecimizi kesinlikle birleştirilmiş sınıflar mantığı üzerinden götürmemiz ve öğretmenlerimizin yetkinliğini de eğitim sürecinde buna odaklanmamız gerekiyor. Peki 1,5 yıllık kayıpla yeni yıldaki yılı nasıl birleştireceğiz? Bunun için yeni müfredat yazmak gerekir.

Öğretmen ve okul çalışanlarının yüzde 40'ı aşılandı Milli Eğitim Bakanlığı, şuana kadar 499 bin öğretmen ve okul çalışanının Covid-19 aşısı için randevu aldığını açıkladı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılış tarihi bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı sonucunda netlik kazanacak. 1 Haziran Salı günü okula dönüş kararı bu toplantılar ışığında alınacak.