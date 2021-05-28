Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacak.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
28.05.2021 - 15:42 | Son Güncelleme: 28.05.2021 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : kütahya sağlık bilimleri üniversitesi,
791432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791432.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER