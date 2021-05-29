Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Belirtilen rakamların çok olduğunu söyleyen bazı öğrenciler pandemi dönemiyle beraber maddi zorluk yaşadıklarını ve üniversite yönetiminin zamlar için geri adım atmasını istiyor. Tepki gösteren bazı öğrencilerin mesajları şöyle:

¥ Sude C.: Sabahtan akşama kadar kızım oğlum okusun diye çalışıp çabalayan anne babalar bunu hak etmedi.

¥ Selin A.: Bu yüksek ücretleri ödeyecek durumumuz mu var bizim... Öğrencilerini kaybetmek istemiyorsanız geri adım atın. Biz sadece indirim istiyoruz.

¥ Mine D.: Bizler de okulumuzun bu şekilde anılmasını istemeyiz. Fakat bizi buna zorluyorsunuz. Öğrencinin sesine kulak verin.

Sorularımızı cevaplayan üniversite yönetimi ise açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını, bir yanlış anlaşılmanın olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Öğrencilerimize bir bilgilendirme maili ilettik. İddia edildiği gibi %30-35 ve üstünde eğitim ücreti artışı uygulanmamıştır. 2021-2022 akademik yılında eğitim öğretim ücretlerine lisans bölümlerinde %17, ön lisans bölümlerinde %14 (üniversite genelinde ortalama %15,5 oranına tekabül eden) oranında bir ücret artışı yapıldı. Yeni ücretlerimiz mevzuata uygun bir şekilde belirlenmiş olup; öğrencilerin burs, dönem uzaması, ortalama yetersizliği nedeniyle eğitim ücretlerinde meydana gelen farklılıkları fahiş ücret artışı gibi lanse etmeleri de gerçeği yansıtmamakta. Ayrıca geçtiğimiz yıl uygulanan %1 KDV oranının bu yıl %8 olarak uygulanmasından dolayı yaşanan aradaki %7’lik farkın ücret artışı gibi değerlendirildiği ve bu durumun da yanlış yönlendirilmenize sebep oldu.