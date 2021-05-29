Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen biriminde açık bulunan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlileri alınacak.
İstanbul Kent Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alacak
29.05.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 29.05.2021 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 11 Haziran 2021.
Etiketler : istanbul kent üniversitesi,
791505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791505.aspx
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