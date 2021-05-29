Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacak.
Dicle Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
29.05.2021 - 09:28 | Son Güncelleme: 29.05.2021 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 34 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : dicle üniversitesi,
791508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791508.aspx
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