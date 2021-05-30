Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi alınacak.
Avrasya Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak
30.05.2021 - 09:05 | Son Güncelleme: 30.05.2021 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : avrasya üniversitesi,
791610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791610.aspx
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