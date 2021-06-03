Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarının aşılamasının bu ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını bildirdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öte yandan, okulların ne zaman açılacağına yönelik açıklama yapan Selçuk, "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Niyetimiz her zaman açmaktan yana ama riski gördüğümüzde de kapatırız. Öğretmenimizi, çocuklarımızı riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk tarih verdi: Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin şehirler ve köyler arasındaki gün farkının nedenine değinerek, 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılının açılabileceğini söyledi.

Aşılamada yeni dönem başladı: Tüm öğretmenler aşı olabilecek Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yeni dönemin başladığı ve bu doğrultuda tüm öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşılanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk açıkladı: Telafi eğitim nasıl olacak? Normalleşme süreci kapsamında en çok merak edilen konulardan biri olan telafi eğitim hususuna açıklama getiren Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, eğitim kurumların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını söyledi.