Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitim atölyeleri konusuna değinen Selçuk şunları söyledi: Burada açılışı yapılacak atölyeyi çok önemsiyorum. Çünkü atölyeler de çocuğun yaşam becerileri üzerinden hayatı okuması, hayatın provasını yapması için çok özel yerler. Meslek bilincinin gelişebilmesi, hangi meslek becerilerine sahip olduğunu kavraması, neleri yapabildiğini ve neleri yapamadığını anlaması bakımından çocuklar için müthiş bir laboratuvar. Atölyeler, on binlerce, yüz binlerce olursa ki Çanakkale’de de sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu atölyelerin sayısı arttığında o zaman emin olun çocukların yüzü daha fazla gülecek. Daha çok gülümseyecekler.

Bu salgın döneminde öğretmenlerimizin ortaya koyduğu başarı, gerçekten çok çok büyük fedakârlık, tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor. Çünkü 100 yılda belki olacak bir salgının tam da ortasında imdada yetişmek, halkın sorunlarına çare olmak, anne babaları yalnız bırakmamak çok büyük ve ulvi bir vazife.

Türkiye’nin uzaktan eğitimde kurduğu televizyon sayısı, yaptığı canlı ders sayısı, bütün dünyada EBA web sitesinin eğitim bakanlıkları arasında birinci olması, bunun gibi çok sayıda somut veri bize öğretmenlerimizin ne kadar büyük bir başarı ortaya koyduklarını gösteriyor.