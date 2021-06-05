Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversite hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
05.06.2021 - 13:38 | Son Güncelleme: 05.06.2021 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 62 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Trakya Üniversitesi,
792296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792296.aspx
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