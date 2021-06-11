Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.
Uşak Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak
11.06.2021 - 12:46 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, 35 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : uşak üniversitesi,
792962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792962.aspx
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