Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca belirlenen kadrolara öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
11.06.2021 - 13:05 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : okan üniversitesi,
792965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792965.aspx
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