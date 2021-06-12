Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Katılmak isteyen tüm illere açık olacak yeni uygulamanın ilk programında Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmen ve idareciler, 8 Haziran’daki “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” eğitiminde buluşacak. Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan Anadolu Vakfı ‘Değerli Öğretmenim Programı’, gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı ve ülkemizin yeteneklerinin gelişimine destek olmayı amaçlıyor. Eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yönetici, okul idare ekipleri de katılıyor. 2013 yılından bu yana 170 binin üzerinde öğretmene ulaşan program, toplumu geleceğe taşıyacak değerli öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve şartlar karşısında fark oluşturabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı hedefliyor.