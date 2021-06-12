Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; üniversitenin birimlerine öğretim elemanı alınacak.
Uşak Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak
12.06.2021 - 08:42 | Son Güncelleme: 12.06.2021 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : uşak üniversitesi,
793062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793062.aspx
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