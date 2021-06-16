Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, üniversitenin web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacak.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
16.06.2021 - 19:29 | Son Güncelleme: 16.06.2021 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021.
Etiketler : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,
793564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793564.aspx
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