Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
17.06.2021 - 01:24 | Son Güncelleme: 17.06.2021 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : uludağ üniversitesi,
793588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793588.aspx
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