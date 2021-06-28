Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca öğretim görevlisi alınacak.
Türk-Alman Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak
28.06.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 28.06.2021 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Türk-Alman Üniversitesi,
794730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794730.aspx
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