Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacak.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
30.06.2021 - 19:31 | Son Güncelleme: 30.06.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Bilgi Üniversitesi,
795011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795011.aspx
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