Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.
Erciyes Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
08.07.2021 - 07:10 | Son Güncelleme: 08.07.2021 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 33 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : erciyes üniversitesi,
795859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795859.aspx
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