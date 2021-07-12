Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacak.
Kırıkkale Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
12.07.2021 - 10:51 | Son Güncelleme: 12.07.2021 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : kırıkkale üniversitesi,
796286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/796286.aspx
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