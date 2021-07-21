Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı: Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

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