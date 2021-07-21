Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
21.07.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 21.07.2021 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : izmir demokrasi üniversitesi,
797243 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797243.aspx
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