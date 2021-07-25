Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Haydi Tut Elimi Derneği, dezavantajlı durumdaki çocukların elinden tutarak hayata tutunmalarına yardımcı oluyor. Dernek yılda ortalama 200 aileye ulaşıyor. Bugüne kadar 75 evin açılmasına destek verildi. Dernek Genel Sekreteri Ayşe Banu Güngenci, bu ailelerin tamamının kurumlardan ayrılmış gençler olduğunu belirterek çalışmalarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüklerini söylüyor.

YILDA ORTALAMA 200 AİLEYE YARDIM

Haydi Tut Elimi Derneği Genel Sekreteri Ayşe Banu Güngenci, 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren dernek hakkında bilgi verdi. Güngenci şunları söyledi:

Çocuklarla ve gençlerle ilgili olumsuz uygulamaların önlenmesi, onların yeniden topluma kazandırılmaları, aileye dönüştürülmelerinin sağlanması ve sosyal rehabilitasyonlarının tamamlanması sürecinde desteklenmesi amacı ile kurulan ve bu alanlarda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Yılda ortalama 200 aileye ulaşıyoruz. Bu ailelerin tamamı kurumlardan ayrılmış gençler olup, ailesine teslim edilmiş, yuva kurmuş, okuyan ya da yalnız yaşayan ve desteğe ihtiyacı olan kişilerdir. Bu alanda çalışan derneklerle ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile istişareli hareket ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi’nden akademik destek alıyoruz. Psikiyatr, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişimi Uzmanı danışmanlığında hareket ediyoruz. Gençlerin ev açmalarına destek veriyoruz. Eşya, kira ve kıyafet yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar 75 evin açılmasına destek verdik. Faturalarını ödemelerine destek oluyoruz. Bugüne kadar 100’ü aşkın gencimize burs imkânı sağladık. Lise kayıtlarını takip ediyoruz, sınavlarına yardımcı oluyoruz.

ÇEYİZDEN AVUKAT DESTEĞİNE

Evlenen kızlarımıza çeyiz desteği veriyoruz. Gelinlik, kına gecesi, düğün gibi yardımlarda da bulunuyoruz. 20 gencimize bu doğrultuda destekte bulunduk. Aynı alanda çalıştığımız derneklerle iş birliği yaparak yardımlarda adil dağıtım yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü avukatlarımız gençlerimizin davalarında ve takiplerinde destek veriyorlar. Bayramlarda bebeklerimizi ve çocuklarımızı giydiriyoruz. Malzeme ve kıyafet yardımlarıyla 5 bine yakın yavrumuzun yüzünü güldürdük. Kurban Bayramı’nda kurban payı dağıttık. Biz sadece bir köprüyüz. Yani bağışı yapanla bağış yapılacak kişi arasında bağlantıyı kuran bir köprüyüz.

Yetim Vakfı'ndan 150 bin insana kurban yardımı Yetim Vakfı, hayırseverlerin bağışladığı kurban hisseleri ile ihtiyaç sahibi yetim ailelere bayram sevinci yaşattı. 2 bin 746 hisse kurbanı, Türkiye ile birlikte 22 farklı ülkede yaklaşık 137 bin 300 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Yetim Vakfı ayrıca 11 bin 601 yetime bayramlık hediye etti. Yardımlardan yaklaşık 150 bin kişi istifade etti.

İhlas Vakfı Afrika’da bayramı yaşattı İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın “Kurban Bayramlarında özellikle Afrika’da yollarımızı bekleyen pek çok ihtiyaç sahibi kardeşimizin yüzünü güldürdük” dedi.