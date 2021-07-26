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2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
26.07.2021 - 10:06 | Son Güncelleme: 26.07.2021 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Aygün: 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.
Etiketler : KPSS,
797753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797753.aspx
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