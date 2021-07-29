Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak
29.07.2021 - 07:46 | Son Güncelleme: 29.07.2021 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, 64 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Arel Üniversitesi,
798040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798040.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER