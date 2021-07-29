Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitenin akademik birimlerine öğretim elemanları alınacak.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
29.07.2021 - 08:16 | Son Güncelleme: 29.07.2021 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İzmir Tınaztepe Üniversitesi,
798042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798042.aspx
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