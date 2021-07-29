Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre belirlenen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacak.

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