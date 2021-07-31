Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
31.07.2021 - 11:41 | Son Güncelleme: 31.07.2021 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 96 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : ege üniversitesi,
798267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798267.aspx
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