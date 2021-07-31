Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacak.
Kayseri Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
31.07.2021 - 11:47 | Son Güncelleme: 31.07.2021 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : kayseri üniversitesi,
798268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798268.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER