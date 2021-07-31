Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile üniversitenin belirtilen birimine öğretim üyesi alınacak.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
31.07.2021 - 11:50 | Son Güncelleme: 31.07.2021 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,
798269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798269.aspx
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