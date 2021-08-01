Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacak.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
01.08.2021 - 15:06 | Son Güncelleme: 01.08.2021 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Turgut Özal Üniversitesi,
798387 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798387.aspx
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