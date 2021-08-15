Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemiz   Akademik   Birimlerine,   2547   sayılı   Yükseköğretim  Kanununun   ilgili   maddeleri   ve   09.11.2018   tarihli   Resmî   Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

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